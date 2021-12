A norte-americana Liz Harris vai atuar no Teatro Viriato, em Viseu, no dia 30 de abril do próximo ano, para apresentar o disco “Shade”, o seu mais recente trabalho enquanto Grouper.

Harris vai passar por países como a Irlanda, Reino Unido, Finlândia, Suécia e Grécia, antes de chegar a Viseu, onde ter Coby Sey a abrir. Lançado em outubro, "Shade" é, segundo a crítica da New Yorker, o álbum mais acessível de Grouper até aqui. A publicação Pitchfork deu-lhe 8,2 em 10 pontos.