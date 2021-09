Durante a apresentação do North Music Festival, que aconteceu esta terça-feira, dia 7 de setembro, a bordo de um barco rabelo que se passeou pelo Douro, o diretor do evento, Jorge Veloso, garantiu que “o festival vai acontecer” e que está a fazer tudo para cumprir as normas impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

"O festiva vai mesmo acontecer", frisou Jorge Veloso, diretor do festival, ao SAPO Mag, explicando que estão a ser preparados vários planos, de acordo com as medidas da terceira fase de desconfimaneto. "Vamos aguardar pela terceira fase do desconfinamento e conhecer as medidas. Há vários cenários e estamos preparados para realizar o festival seja em que condições for", sublinhou.

O responsável adiantou que, para se entrar no recinto, é necessário certificado digital ou um teste negativo à COVID-19. Será também disponibilizada uma zona de testagem, na Alfândega do Porto, para quem não cumprir estas condições, garantindo igualmente a entrada a um público internacional.

"Só é possível realizar o evento porque o festival acontece no edifício da Alfândega do Porto, que já tem todas as infra-estruturas preparadas. Só temos vantagens, em 15 ou 20 dias preparamos o evento. Estamos muito contentes e ansiosos por começar o festival", acrescentou Jorge Veloso, recordando que outros "grandes festivais precisam de cinco ou seis meses" para montar todas as estruturas.

Para o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, este é um “festival que marca muito a cidade, que tem uma enorme envolvência”.

O autarca garantiu que a Câmara tudo fará para possibilitar a realização do North Music Festival, e que marcará presença no evento, “independentemente dos resultados” das eleições.

"Tem aumentado a procura. Estamos muito otimistas e vai ser um grande festival com o máximo de pessoas possível, sempre com toda a segurança", frisa o direto do festival.

No arranque do North Music Festival, os Ornatos Violeta são os protagonistas da noite. Linda Martini, ZEN, Paus, Paraguaii e Pedro da Linha também atuam no North Music Festival a 30 de setembro. Já o segundo dia, 1 de outubro – Dia Mundial da Música –, fica marcado pelos concertos dos OneRepublic, David Fonseca, Capicua, Domingues, T-Rex e Throes + The Shine.

The Script, The Waterboys, GNR, Keep Razors Sharp, Cassete Pirata e Moullinex & Xinobi são as bandas confirmadas no terceiro e último dia do festival.

Para Manel Cruz, vocalista dos Ornatos Violeta, para além do regresso de uma banda que diz ser a sua “família musical mais nuclear”, o concerto agendado para dia 30 de setembro “tem a ver com o regressar à música, perspetivar o futuro”.

Elísio Donas, teclista da banda, destacou ainda que “é bonito tocar aqui, [quando] passam 30 anos” desde a formação da banda.

“Não foi nada calculado, foi uma coincidência, mas é uma coincidência bonita”.

Também os GNR celebram 40 anos desde o lançamento do seu primeiro single, “Portugal na CEE”.

À Lusa, Toli César Machado, membro original da banda, disse que “é simpático, na nossa cidade, comemorar os 40 anos”, adiantando que no concerto pode ser apresentado “algum repertório diferente”.

Para Jorge Romão, baixista dos GNR, “o regresso é uma felicidade – começar a cheirar a estrada, os palcos e os festivais”.

A quarta edição do North Music Festival terá igualmente um ‘workshop’ de fotografia de concertos, um palco 'sunset' e passeios de barco no rio Douro.

Inicialmente, o festival estava agendado para maio, mas a organização considerou mais “prudente” a realização do evento em outubro. Os bilhetes diários têm o valor de 50 euros, enquanto o passe geral custa 90 euros em pré-venda.

Segundo um comunicado publicado nas redes sociais da organização, relacionado com o cancelamento de Deftones, "todos aqueles que pretendam devolver o bilhete relativo ao dia 30 de setembro, e receber o reembolso do valor, poderão solicitá-lo no ponto de venda onde o adquiriram, no prazo de 14 dias úteis após o dia previsto para a realização do concerto".

Para o público que adquiriu os bilhetes em 2020, e no seguimento do que já foi indicado, os mesmos mantêm-se válidos para as novas datas agora anunciadas, tendo em conta o alinhamento do cartaz.

Já os detentores dos passes gerais (de dois dias no ano passado) têm um upgrade automático, passando a ter acesso aos três dias da nova edição, sem qualquer custo adicional.

CARTAZ:

30 de setembro: Ornatos Violeta, Linda Martini, Zen, PAUS, Paraguaii, Bizarra Locomotiva

1 de outubro: OneRepublic, David Fonseca, Capicua, Domingues, T-Rex e Throes + The Shine

2 de outubro: The Script, The Waterboys, GNR, Keep Razors Sharp, Cassete Pirata e Moullinex & Xinobi