O concerto de quinta-feira, no palco principal do festival, a decorrer no Passeio Marítimo de Algés, foi o primeiro de três e para Manel Cruz “esse é o encanto das coisas boas”, não acontecerem muitas vezes, disse o vocalista da banda quase no final do concerto, que começou pelas 20:45.

Manel Cruz, Peixe (guitarra), Nuno Prata (baixo), Kinörm (bateria) e Elísio Donas (teclados) arrancaram o espetáculo com “Circo de Feras”, dos Xutos e Pontapés, versão que gravaram em “XX Anos XX Bandas” álbum comemorativo dos 20 anos da banda de Tim , Zé Pedro, Kalu, Gui e Cabeleira, em 1999, o mesmo ano em que saiu “O monstro precisa de amigos”.

O segundo e último álbum da banda foi tocado na íntegra, com “Chaga”, “Ouvi Dizer” e “Capitão Romance” a arrancarem reações mais efusivas por parte do público, composto tanto por pessoas que ainda não eram nascidas quando os Ornatos Violeta se separaram, como por outras cuja carreira acompanhou a adolescência e juventude.

Além de um tema dos Xutos e das músicas de “O monstro precisa de amigos”, os Ornatos Violeta tocaram também “Há de encarnar” e “Pára-me agora”, que, como explicou Manel Cruz, “faria parte do ‘Monte Elvis’, disco que iria ser gravado, mas não foi e acabou por ser” – temas que integram o álbum e inéditos e raridades da banda editado em 2011.