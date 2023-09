Urbano Tavares Rodrigues é autor de ensaios, contos, livros de viagens, crónicas, teatro, romances e novelas. Na sua obra encontram-se títulos como “A Vaga de Calor”, romance distinguido em 1956 com o Prémio da Associação Portuguesa de Críticos Literários, e a coletânea de contos “A Estação Dourada”, com a qual venceu, em 2003, o Grande Prémio do Conto, da Associação Portuguesa de Escritores.

Nesta conversa, Urbano Tavares Rodrigues recorda-se de “episódios, figuras e factos, da nossa história dos últimos 50 anos”, indica a editora Guerra e Paz, que publica de novo o livro inicialmente lançado em 2013, cerca de um mês após a morte do escritor, ocorrida em 09 de agosto desse ano.

O ex-líder do PCP Álvaro Cunhal é uma dessas figuras referenciadas, afirma Tavares Rodrigues: “Eu leio o ‘Cinco Dias, Cinco Noites’ e digo: ‘Isto é uma maravilha [...]. Portanto, eu passo a ser a primeira pessoa que sabe que o Álvaro Cunhal é o Manuel Tiago, e um dia disse-lhe: ‘Ó Álvaro, eu sei que o Manuel Tiago és tu”. ‘Como é que tu sabes?”, perguntou-me ele, surpreendido, e eu disse-lhe: 'Ora, por isto, por isto e por isto...’, e ele riu-se.”

Ao longo da sua carreira literária Urbano Tavares Rodrigues, autor de "Bastardos do Sol" e de "As Máscaras Finais", recebeu vários prémios, entre os quais o Ricardo Malheiros, em 1958, com “uma Pedrada no Charco”, o Fernando Namora, em 1993, com “Violeta e a Noite”.

Urbano Tavares Rodrigues nasceu em Lisboa a 6 de dezembro de 1923.