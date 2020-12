O programa, realizado em parceria com o Museu do Douro, começa em novembro, em plena época da poda, e termina no final do verão, por altura das vindimas, “retratando assim a vivência social e cultural de uma região em particular, mas num paralelo que vai além-fronteiras”, revelou o autor, João Pedro Marnoto, realizador de “Fé nos Burros”.

O resultado final do projeto, que começou com fotografia e estendeu-se ao vídeo, será apresentado no canal de Youtube em formato de série ao longo dos próximos 12 meses com periodicidade mensal em vídeos de cinco a dez minutos, fazendo coincidir cada episódio com a época do ano a que o mesmo corresponde.