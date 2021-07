Editado pela Caminho, “Líbano, Labirinto” começa a chegar às livrarias no dia 6 de julho, mas será apresentado no dia 15, em Lisboa, pela portuguesa residente no Líbano Caroline Albergaria Arbadji — acabada de chegar de Beirute, onde mora há 20 anos — e pelo historiador José Pacheco Pereira.

"Num momento em que o Líbano vive o maior colapso da sua história", como destaca a editora, chega às livrarias uma obra que lança um olhar sobre este país, a sua história milenar e a tragédia atual, pela jornalista e escritora Alexandra Lucas Coelho, autora com experiência em viagens e relatos sobre as vivências de outros países.

Com cerca de 500 páginas e 350 fotografias a cores, “Líbano, Labirinto” centra-se nos dois grandes acontecimentos que mudaram a vida recente do país: a revolução de 2019, em plena derrocada económica, e a explosão de 2020, no Porto de Beirute, uma das maiores não-atómicas de que há registo no planeta.

Tomando-os como eixo, Alexandra Lucas Coelho convoca a história milenar do Líbano, “sem a qual é impossível pensar a tragédia atual”, que é “também a tragédia da Síria, da Palestina, de um Médio Oriente acompanhado pela autora há quase 20 anos”, descreve a editora.

Périplo, relato, ensaio ou apenas uma conversa que vem de há muito e não termina.

“Eis o que me chega a cada dia dos amigos, foi chegando ao longo dos meses em que este livro se estendeu, como uma conversa que não queremos terminar. Passámos juntos a quarentena, mortos e vivos, esses romanos, esses otomanos, esses palestinianos, esses sírios, a voz de Fairuz, o sorriso de Ali, o pão, o manjericão, o pequeno-almoço em Baalbek, a neve que até hoje Caroline me envia das montanhas, onde imagino que mais abaixo os ciclâmens estejam floridos, com as suas pétalas de pássaro, a sua cintura carmim. E junto ao mar aquela cidade chamada Beirute”, descreve a autora na sinopse da obra.

O lançamento de “Líbano, Labirinto” vai ter lugar no dia 15 de julho, no Jardim da Biblioteca Palácio Galveias, mas estão também previstas outras iniciativas para a Feira do Livro de Lisboa, no fim de agosto, e no Porto, no início de setembro, onde o livro será apresentado por Ana Gomes.

Alexandra Lucas Coelho tem 14 livros publicados, entre romances, não-ficção e infantojuvenis.

Estudou Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, Teatro no Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral (IFICT), e “Portugal Islâmico e o Mediterrâneo” no Centro Arqueológico de Mértola.

Trabalhou dez anos em rádio e vinte no jornal Público, como repórter, cronista, editora e correspondente (em Jerusalém e no Rio de Janeiro).

Recebeu vários prémios de jornalismo e de literatura, e está atualmente a fazer o programa “Volta ao Mundo em Cem Livros”, para a RTP.