Com curadoria de Carolina Ribeiro, a exposição apresentará obras "marcadas pela intenção de um registo do quotidiano, que assentam no terreno comum dos dias", constituindo um foco no presente "que torna possível a criação de um espaço de entendimento entre artista e espetador", segundo uma nota da galeria sobre a nova mostra.

"Esta janela para a contemporaneidade implica um certo 'voyeurismo', uma intimidade gerada pela partilha e comunicação de detalhes de solidão. Somos convidados a entrar neste agora registado por outros olhos e outras mãos. O papel do artista surge então não só na captura do momento como nesta procura e rutura de limites", enquadra ainda.

A exposição coletiva "Now, I Wonder" tem inauguração marcada para as 11:00, na Galeria Lx Lapa.