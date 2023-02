Depois da aclamada estreia de "Nuestros Nombres", os bailarinos clássicos internacionais Filipa de Castro e Carlos Pinillos regressam, no dia 25 de março, com o espetáculo de dança de homenagem a José Saramago, no Centro Cultural Olga Cadaval.

"Foi inspirado no romance do Nobel português 'Todos os Nomes' que um dos principais pares de bailarinos clássicos do nosso país, tiveram a ideia de fusionar música e teatralidade em forma de crónicas dançadas. Longe de se encerrarem no presente para falar do que somos ou dos tempos que vivemos, Filipa de Castro e Carlos Pinillos, acompanhados pelo Trio Scherzo, propõem uma obra de caráter íntimo e emocional", sublinha o comunicado.

O espetáculo recorre a uma "proposta repleta de obras musicais, com o ponto de partida no período romântico acompanhado de Tchaikovsky, Rachmaninov, Liszt, Saint-Saëns ou Schubert, até chegar aos nossos dias com Astor Piazzolla".