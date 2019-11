“O Coração de Inglaterra”, a obra mais recente do ficcionista inglês Jonathan Coe, é apresentado no próximo dia 21, às 18:30, na Livraria da Travessa, em Lisboa, numa sessão que conta com a presença do autor, que se encontra em residência artística em Cascais.

A apresentação está a cargo da crítica literária Helena Vasconcelos. "Middle England" (título original) deu este ano a Coe o Prémio Europeu do Livro, na sua 16.ª edição. "O Coração de Inglaterra" evoca mais de oito anos da vida britânica, de 2010 a 2018, num país dividido, da crise financeira ao 'Brexit'. Jonathan Coe está a até dezembro em Cascais, no âmbito do programa de Residências Internacionais de Escrita da Fundação D. Luís. O escritor britânico dará uma Aula Aberta no próximo dia 26, às 18:30, na Universidade Lusófona, em Lisboa.