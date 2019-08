Depois da era "Reputation", Taylor Swift apresenta uma nova fase da sua carreira com o disco "Lover", que chegou esta sexta-feira, dia 23 de agosto, às lojas e aos serviços de streaming. Tal como o nome do álbum indica, este é o trabalho mais romântico da carreira da cantora norte-americana.

Ouça o disco:

O cor-de-rosa é a cor em destaque no grafismo do disco, que conta com 18 canções inéditas. "Me!", "You Need To Calm Down", "The Archer" e a faixa título foram os primeiros singles de "Lover", o sétimo disco de Taylor Swift.

No mundo cor-de-rosa e romântico, a artista fala do seu relacionamento com Joe Alwyn e viaja até alguns momentos da sua infância. "Lover" foi maioritariamente composto e produzido por Taylor Swift em colaboração com Jack Antonoff, músico e produtor que já trabalhou com artistas como Lorde, St. Vincent, Lana Del Rey, Carly Rae Jepsen e Troye Sivan.