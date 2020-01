Nos dois primeiros concertos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, Madonna teve ao seu lado Dino D'Santiago. O músico juntou-se à 'rainha da pop' para homenagear Césaria Évora e recordar o clássico "Sodade".

Além de Dino d'Santiago, Madonna teve ao seu lado, na guitarra portuguesa, Gaspar Varela, bisneto de Celeste Rodrigues. O artista cabo-verdiano Miroca Paris também toca no tema.

O dueto entre Madonna e Dino d'Santiago no concerto desta terça-feira, dia 14 de janeiro, foi partilhado pela promotora Everything is New, sendo o primeiro registo audiovisual dos concertos de Madonna em Lisboa.

Créditos do vídeo: Ricardo Gomes