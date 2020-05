“É preciso sublinhar a coragem da Câmara de Leiria que, à primeira oportunidade, abre um teatro. Esta vontade de andar com as coisas para a frente é de louvar”, disse à agência Lusa Pedro Oliveira.

Segundo responsável do grupo, a reabertura do Teatro Miguel Franco em cenário de pandemia “é sinal de que se está a tentar por as coisas a mexer, ao contrário de muitas câmaras do país, onde todos ralham e ninguém tem razão”.

Para o ator e encenador, voltar a palco depois de quase três meses de paragem “significa bastante”.

“Logo no início de março começaram a desmarcar tudo. Foi tudo cancelado, aqui em Leiria, no Mosteiro da Batalha onde temos muito trabalho de teatro em movimento, e também noutros pontos do país”, frisa Pedro Oliveira.

“Voltar a palco com oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho é uma coisa fantástica e significa uma luz ao fundo do túnel que, espero, seja um grande holofote, porque não aguentamos muito mais esta situação”.

No regresso às representações, “O Nariz” apresenta “O Principezinho”, com um certo “tempero” irónico no contexto atual.

“O Principezinho é um viajante que sai do seu planeta para conhecer outros e voltar à Terra. É precisamente o que não se pode fazer hoje, nem ir a outros planetas nem a lado nenhum”.

O espetáculo é apresentado na segunda-feira, às 14h30, no Teatro Miguel Franco, integrado nas comemorações do Dia da Criança.

Dia 2 de junho há novas representações, às 10h30 e 14h30. A entrada é livre, mas limitada a 25 espetadores por sessão.