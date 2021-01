Susan Boyle conquistou o mundo em 2009 ao participar em "Britain's Got Talent". Há 12 anos, quando a concorrente subiu a palco, acabou por surpreender ao interpretar "I Dreamed a Dream", do musical "Os Miseráveis". A atuação tornou-se uma das mais vistas de sempre do formato.

Graça à participação no programa, a artista assinou contrato com uma editora, cantou com alguns dos seus ídolos e vendeu milhões de cópias em todo o mundo. O seu primeiro álbum, "I Dreamed A Dream", editado em 2009, foi o mais vendido do ano nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Mas, 12 anos depois, o que é feito de Susan Boyle? No seu canal de Youtube, Anderson Vieira recordou o percurso da artista, contando que é uma das mulheres mais ricas da Escócia.

Aos 59 anos, Susan Boyle continua a cantar semanalmente no coro da igreja e dedica-se a causas sociais. Já no mundo da música, a artista editou o seu último álbum, "A Wonderful World", em novembro de 2016.