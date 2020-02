Marisa Liz, dos Amor Electro, esteve esta quinta-feira no "5 para a meia-noite", da RTP1. Em conversa com Filomena Cautela, a cantora e mentora do "The Voice Portugal" falou sobre o futuro da sua banda.

"Amor Electro está a bombar... não está a bombar. Amor Electro, depois do ano que aconteceu e depois daquilo que passámos enquanto banda, estamos aqui numa reconstrução emocional", contou a artista.

Em agosto de 2019, a banda perdeu o baixista Rui Rechena, que morreu aos 53 anos.

Marisa Liz lembrou ainda que a banda atua esta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, no Altice Forum Braga, no Festival Montepio Às Vezes o Amor. "Vamos estar em Braga, a viver com toda a gente o amor", frisou.

"É lindo, vais passar o Dia dos Namorados em Braga com o teu ex-namorado", brincou Filomena Cautela. "É porque eu gosto de arriscar, sabes? Eu gosto de me pôr à prova. Pensar: 'será que isto é difícil? Nunca na vida'", respondeu a artista, frisando que "há uma bela amizade" com Tiago Pais Dias.

A banda foi formada em Lisboa, em 2010, sendo composta pelo vocalista Marisa Liz, Tiago Pais Dias, Ricardo Vasconcelos e Mauro Ramos.