Dino D’Santiago regressa aos palcos no próximo dia 6 de junho, no Campo Pequeno, em Lisboa para apresentar pela primeira vez ao vivo o seu novo álbum, "KRIOLA".

"Depois de mais de dois meses em silêncio, o Campo Pequeno volta a abrir as suas portas para receber Dino D’Santiago, um dos atuais nomes incontornáveis da música Portuguesa, dia 6 de junho", frisa Everything Is New.

A promotora lembra ainda que o uso de máscara é obrigatório e pede "ao público que chegue atempadamente ao recinto".

Campo Pequeno, Lisboa | 6 de junho

Plateia Sentada: 10€ (lugares marcados)

Bancada: 10€ (lugares marcados)

Camarote 1ª: 10€ (lugares marcados)

Galerias 1ª e 2ª: 5€ (lugares marcados)

Camarote 2ª: 5€ (lugares marcados)

Mobilidade Condicionada: 5€ (lugares marcados)

Solicita-se ao público que chegue atempadamente ao recinto.

OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA