Um concerto pelo pianista João Bettencourt da Câmara, com os solistas da Camerata Atlântica, com obras de Brahms e Schubert, realiza-se na próxima segunda-feira, às 19h00, no Palácio de Fronteira, em Lisboa.

O programa do concerto é constituído pelo Quinteto para Piano e Cordas em Fá menor, de Brahms, e o “QuartettSatz”, Quarteto n.º 12, em Dó menor, de Schubert. João Bettencourt da Câmara, 32 anos, concluiu o Curso de Piano, na Escola de Música do Conservatório Nacional, em 2006, com a classificação máxima. Venceu o Concurso Cidade do Fundão, em 1999 e em 2000, e o Concurso Maria Cristina Lino Pimentel, em 2001. Além de um programa regular de concertos pelo país, João Bettencourt da Câmara é docente de piano na Universidade de Aveiro desde 2014, onde se doutorou, em 2017. O solistas da Camerata são os violinistas Ana Beatriz Mazanilla e João Vieira de Andrede, o violetista Pedro Saglimbeni Muñoz e o violoncelista Jeremy Laque. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.