Depois do Bandcamp, os Octa Push editaram um novo single, "Awere". Editado em nvembro, o tema é o primeiro original desde "Língua", o último disco da banda que saiu em 2016.

"O tema tem uma sonoridade que mistura a Electrónica, o Afrobeat, Zouk, entre outras linguagens sónicas, e conta com a participação de Romi Anauel, vocalista que fez parte de projectos como Terrakota ou Romi Anauel and Soldiers of Rá", explicam em comunicado.

Octa Push é um projecto composto pelos irmãos Bruno e Leo que, desde 2008, têm editado trabalhos originais e remisturas em editoras diferentes como a Soul Jazz Records, Fabric, Enchufada, Iberian Records, e a sua plataforma Combatentes.