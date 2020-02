O programa, intitulado "Olá Primavera", vai decorrer durante todo o mês, tendo como objetivo "atrair pessoas para a Baixa", disse hoje a presidente da APBC, Assunção Ataíde, durante a conferência de imprensa sobre o evento.

A iniciativa vai contar com atuações de coros no Arco de Almedina, concertos no Quebra Costas e em vários locais da Baixa de Coimbra, bem como a atuação de uma banda filarmónica na Portagem.

No programa, estão também previstas várias visitas guiadas temáticas, seja sobre tabernas, as árvores do Parque Manuel Braga ou o património da Baixa.

Poesia, teatro ou um baile são outras das propostas do programa, que conta ainda com uma conversa, marcada para 14 de março, às 16:00, no Teatro da Cerca de São Bernardo, intitulado "Habitar, circular, fruir: Que Baixa queremos para a cidade?".

Durante o mês de março, as montras dos comerciantes aderentes estarão também decoradas com flores feitas por utentes da Caritas de Coimbra e os restaurantes são convidados a incluírem na sua ementa "uma sugestão de primavera", referiu Assunção Ataíde.