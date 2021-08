Entre os dias 29 de julho e 1 de agosto, mais de 440 mil pessoas (110 mil por dia) passaram pelo Festival Lollapalooza, que se realizou em Chicago, nos Estados Unidos.

Nos primeiros dois dias do evento, os festivaleiros não foram obrigados a usar máscara, sendo apenas necessário apresentar o certificado de vacinação ou um teste negativo para COVID-19. Já no fim de semana, a organização decidiu mudar as regras e o uso de máscara passou a ser obrigatório.

Nas redes sociais, as imagens do festival tornaram-se virais e inspiram vários memes. Nas publicações no Twitter, os utilizadores desafiam os seus seguidores a encontrar a pessoa que usou máscara nos primeiros dias do evento, recriando o popular "Onde está o Wally?".

Veja as imagens: