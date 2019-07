Joana Vasconcelos faz parte do grupo de 12 artistas, desafiados, pelo curador Ben Moore, a transformarem um capacete de astronauta, coincidindo com o 50.º aniversário da aterragem do Apollo 11 na Lua, em julho de 1969. As obras resultantes serão leiloadas 'online' até ao próximo dia 22, e as receitas reverterão integralmente para a organização.

Além de Joana Vasconcelos, o projeto envolve Alison Jackson, Anish Kapoor, Ben Eine, Bran Symondson, Chris Levine, D*Face, Dan Baldwin, Mr. Brainwash, Hayden Kays, Philip Colbert e UnSKilled Worker.

"Todos os dias, vinte pessoas são mortas ou feridas por minas terrestres e bombas não detonadas, por isso estamos muito felizes por poder angariar fundos, essenciais para o nosso trabalho, através desta singular e emocionante exposição", disse a diretora executiva da organização, Jane Cocking.