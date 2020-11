O Open Acess – Experimentação em artes performativas e criação transmédia é um projeto europeu cuja matriz privilegia uma lógica coletiva e colaborativa para criar uma nova história partilhada, a interdisciplinaridade e a participação do público.

"O impacto das mudanças tecnológicas e digitais no nosso quotidiano é um dos elementos de reflexão no âmbito do Open Acess, nomeadamente na forma como artistas e instituições são afetados nos seus métodos de trabalho e processos de criação e produção. Estas questões, reequacionadas no contexto da atual pandemia, alteraram a relação com o público", assinala a organização da iniciativa que decorre em novembro no Centro Cultural Malaposta e no Jardim do Príncipe Real, em Lisboa.

A Duplacena propõe ao público lisboeta que faça parte desta reflexão participando ativamente na apresentação de oito protótipos artísticos cujo processo experimental é o de integrar a criação transmedia nas várias disciplinas das artes performativas.

Os protótipos podem ter o formato de um jogo, ser uma narrativa mais ou menos ficcional ou um encontro poético sensorial, entre outras possibilidades.

Devido às restrições provocadas pela COVID 19, um dos trabalhos conta com a presença do seu autor, participando os restantes num formato híbrido. Os artistas internacionais são desafiados a trabalhar à distância, a partir dos seus países, embora sejam acompanhados por colaboradores locais, ou a apresentar o seu trabalho em live streaming ou instalações vídeo.

Os espetáculos "Vale Misterioso", de João Estevens; "Kit de Sobrevivência em Território Masculino", de Marion Thomas; e "Sem Título", de Olinda Favas; a decorrer no no Centro Cultural da Malaposta, carecem de reserva obrigatória de bilhetes. As reservas devem ser efetuadas através do endereço ccmalaposta@gmail.com (com indicação do número de lugares, sessão e horário no título da mensagem). Para a apresentação "Sprites of Meadowlands, de Mateja Rot, as reservas devem ser efectuadas previamente para o e-mail duplacena@duplacena.com

Os restantes têm entrada gratuita mediante lotação da sala, não sendo necessária a reserva prévia.

Mais informações em https://www.tempsdimages-portugal.com/open-access/ ou https://malaposta.pt/multidisciplinar/open-access/