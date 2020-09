Escrito no feminino, este romance revela "as reflexões interiores da narradora - uma filha de emigrantes portugueses nos Estados Unidos -, os seus anseios e preces”, que são “engolidos pela realidade da sociedade norte-americana das últimas décadas", revelou a mesma fonte.

A protagonista deste novo romance de Lucas Pires é "Kate Souza", órfã de mãe desde cedo e que aprendeu a conviver com o pai António e os seus silêncios.

"Tal como Kate, também a sociedade parece meio à deriva, em busca de uma tábua de salvação, seja ela a religião, o vício, o amor ou o ódio", refere a editora, que realça "a qualidade musical e visual do texto, bem como o potencial cénico da narrativa".

Nas suas primeiras férias em Portugal, o pai de Kate morre afogado no rio Lima, no Minho, e ela "sente-se perdida, culpada e com uma história nas mãos (…) que é a sua vida", segundo a Porto Editora.

O romance será apresentado a 17 de setembro, nas redes sociais da Porto Editora, num live streaming com o autor numa conversa com a escritora Patrícia Portela e a editora Sofia Fraga.

No próximo dia 13, à tarde, Jacinto Lucas Pires está presente na 90.ª Feira do Livro de Lisboa para uma sessão de autógrafos.

Este romance sucede ao livro "A Gargalhada de Augusto Reis" (2018).

Jacinto Lucas Pires, 46 anos, tem escrito também para teatro, realizou o filme "Triplo A" (2015), é membro da banda Os Quais, que editou, no ano passado, o disco "Geral", e faz parte da companhia teatral "Ninguém", de Vila Real.

Em 2013, o seu romance "O Verdadeiro Ator" valeu-lhe o Grande Prémio de Literatura DST.