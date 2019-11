Para assinalar a data, a banda e a Universal Music lançaram "uma caixa especial que nos faz olhar para este disco tão importante da música portuguesa como se fosse a primeira vez".

"Para esta edição especial, o álbum 'O Monstro Precisa de Amigos' foi alvo de um cuidado trabalho de design da autoria do Koia Studio, apresentando-nos o disco com um artwork totalmente original e moderno, transportando a experiência de ouvir os Ornatos Violeta para o século XXI", explica a editora em comunicado.

A Universal Music frisa ainda que esta é a primeira vez que o álbum “O Monstro Precisa de Amigos” é editado no formato de cassete: "Esta é uma cassete verdadeiramente especial, que nos transporta para o final dos anos 1990, quando este formato era uma constante no consumo de música".

Nesta caixa do álbum, poderá ainda redescobrir as canções clássicas dos Ornatos Violeta através de uma brochura desdobrável com as letras, bem como com várias fotografias da banda e elementos gráficos alusivos ao disco.

Os Ornatos Violeta encerram as celebrações dos 20 anos de “O Monstro Precisa de Amigos” com um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 6 de dezembro. Os bilhetes já estão à venda, nos locais habituais.