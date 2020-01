No final de outubro de 2019, Ozzy Osbourne anunciou que iria adiar os concertos marcados para o início de 2020, na Europa. "Terei de adiar a digressão europeia porque ainda não estou pronto. Não vou já para a reforma, ainda tenho concertos para dar", sublinhou.

No vídeo, Ozzy Osbourne lembrou que sofreu uma queda que o levou ao hospital. "Tenho mais porcas e parafusos no meu pescoço que o meu carro", brincou. "Não estou a morrer, estou a recuperar. Só estou a demorar um bocadinho mais do que o que se julgava", acrescentou.

"Estou preso à porcaria de uma cama todos os dias e isso aborrece-me. Mal posso esperar para me levantar e voltar a mexer-me. Mas terão que ser mais pacientes", explicou Ozzy Osbourne, sublinhando que quer estar a 100% quando voltar aos palcos.

No vídeo, o músico acrescenta ainda que as datas dos concertos na América do Norte mantêm-se e e que vai começar a preparar um novo disco.