"Pabllo Vittar fez história novamente", escreve o jornal brasileiro O Globo. A cantora e drag queen, que se estreou em Portugal em abril, atuou esta terça-feira, dia 18 de junho, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, num evento dedicado a Isabel II, que celebrou 93 anos em abril.

"Obrigada Nações Unidas e Global Citizen pelo convite, foi uma honra. Vai ter viado na ONU, sim", escreveu a artista brasileira nas redes sociais depois do espetáculo.

Segundo os site Hugo Gloss, Pabllo Vittar foi convidada pela Embaixadora Britânica no Brasil para fazer um pequeno concerto no evento "The Queen’s Birthday Party", que este ano tinha como tema principal a "Igualdade e inclusão".

Nas redes sociais foram partilhados vários vídeos do concerto.