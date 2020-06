"Penso que em muitas situações nos esquecemos do amor que nos une, que nos torna mais fortes e melhores. E hoje, com este amor, quero contar algo muito pessoal. Sempre lutei contra o racismo, xenofobia, machismo, transfobia, homofobia, contra qualquer tipo de ódio... e hoje quero que o meu grito seja um pouco mais alto", sublinhou no vídeo.

No vídeo, o artista sublinha ainda que espera que a mensagem sirva de apoio: "Infelizmente, há muita gente que não vive assim e, por isso, espero que esta mensagem sirva para tornar o caminho mais fácil a alguém".

"Sempre pensei que qualquer um se podia identificar com as minhas letras, para mim a música é livre e quero sentir-me tão livre como as minhas canções", acrescenta.

Veja o vídeo: