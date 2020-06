"Shallow", tema de Lady Gaga e Bradley Cooper para a banda sonora do filme "Assim Nasce uma Estrela", é uma das canções favoritas de Claire Crosby, de sete anos. Já habituada a gravar vídeos e a cantar, a criança foi desafiada pelo pai para um dueto.

No vídeo, a filha canta o tema juntamente com o pai, que também toca guitarra. A atuação foi partilhada no final de maio no Youtube e em menos de uma semana foi vista mais de dois milhões e 600 mil vezes.

O vídeo soma ainda milhares de elogios e centenas de partilhas nas redes sociais.

Veja o vídeo: