No voto, apresentado pelo deputado do PS eleito pelo Corvo, Iasalde Nunes, é referido que a Vila do Corvo pode integrar agora uma lista de cidades como Miami ou Viena, que receberam iniciativas dos Emmy.

A ilha do Corvo, a mais pequena dos Açores, recebeu no sábado uma semifinal dos International Emmy Awards, um acontecimento inédito que incluiu um jantar da comitiva com a população local.

Os International Emmy Awards são promovidos pela Academia Internacional de Televisão e no Corvo foram votados os finalistas da categoria Best Performance by an Actor (Melhor Ator).

Os deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores estão esta semana reunidos em plenário na cidade da Horta, na ilha do Faial.