“Foste mais do que um grande jogador, querido Kobe Bryant. Aprendi muito a interagir contigo. Vou apagar o rascunho agora mesmo. Este livro perdeu a razão de ser”, escreveu o autor de “Veronika decide morrer” ou “O Alquimista” na rede social Twitter.

Os dois mantinham um contacto por via digital regular, que se iria traduzir numa obra assinada em conjunto, no que seria um regresso de Bryant às histórias para crianças e jovens.

Em 2017, a curta-metragem de animação “Dear Basketball”, narrada pelo antigo basquetebolista e com textos do próprio, venceu o Óscar de Melhor Curta de Animação, primeiro prémio da Academia para um atleta profissional.

Kobe Bryant, considerado um dos melhores basquetebolistas de sempre, morreu no domingo, aos 41 anos, num acidente de helicóptero nos arredores de Calabasas, no sul da Califórnia, que vitimou nove pessoas, entre as quais a sua filha Gianna, de 13 anos.