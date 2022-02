Paulo de Carvalho foi um dos convidados especiais da final de "The Voice Portugal", da RTP1. Na emissão do passado domingo, dia 6 de janeiro, o cantor subiu ao palco do programa de talentos para interpretar "Flor Sem Tempo" com Edmundo Inácio, da equipa de Diogo Piçarra.

No final da atuação, o músico revelou que está a ponderar terminar a sua carreira. "Faço este ano 60 anos de cantigas. Aproveito para dizer isto aqui: provavelmente, será o último ano do resto da minha vida. A ver se isto quer dizer alguma coisa. Se entendem o que eu estou a dizer", explicou.

"Não, nós não queremos entender. Nós não queremos", frisou Catarina Furtado. "Faço-me por entender. Será o último ano do resto da minha vida enquanto Paulo de Carvalho do ‘E Depois do Adeus’, da ‘Flor Sem tempo'", frisou Paulo de Carvalho.

"Adoro estar aqui, cantar com esta gente nova. (…) Cada vez há mais gente a cantar melhor em Portugal. Francamente que há. Não faz sentido estar nesta profissão da música, que é uma profissão de dar e receber, se nós não cantamos com gente mais nova", defendeu o artista.