“O pai de Pedro Álvares Cabral chamava-se Fernão Cabral I e foi o primeiro alcaide-mor do castelo de Belmonte. Em 1446, tornou o castelo a sua residência, fundando o Paço dos Cabrais (como ainda hoje é conhecido)”, lê-se.

Por isso, acrescenta a fonte, a festa na Aldeia Histórica de Belmonte “celebra não só a incontornável figura de Pedro Álvares Cabral e os Descobrimentos, como também a própria família Cabral”.

A iniciativa inclui várias atividades ao longo do dia 19 de setembro que “prometem um novo olhar sobre a família Cabral e momentos para celebrar a ligação de Belmonte e Portugal com o Brasil”.

“Haverá, por exemplo, um almoço brasileiro com o chef Valdir Lubave (há muito residente em Belmonte), que dará a provar os melhores sabores do Brasil, e um concerto com a Orquestra Bamba Social & Tiago Nacarato (coletivo de músicos portugueses e brasileiros) que tocará música brasileira no local onde nasceu Pedro Álvares Cabral, ao pôr-do-sol”, é anunciado.

O programa, que começa pelas 10:00 com uma visita teatralizada comentada, inclui almoço brasileiro (13:00), percurso cenográfico - musical (17:00), concerto pela Orquestra Bamba Social & Tiago Nacarato (19:00) e visita teatralizada comentada noturna (21:30).

Devido à pandemia causada pela COVID-19, a participação presencial na festa será limitada e sujeita a inscrição prévia, mas terá transmissão via streaming, nas redes sociais.

A inscrição é gratuita e pode ser feita para a totalidade do evento ou apenas para um momento específico.

O evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do município de Belmonte, associações e agentes económicos locais, com o apoio do Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

O ciclo “12 em rede - Aldeias em Festa 2020” inclui iniciativas nas 12 Aldeias Históricas de Portugal: Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso.