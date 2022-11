Localizada no expositor E21, a Perve Galeria apresenta uma mostra antológica das edições, desde o ano 2000, com um projeto dedicado à fotografia, no contexto africano de língua portuguesa, múltiplos artísticos, desde serigrafias realizadas em processos artesanais.

Também exibe uma seleção de obras gráficas e esculturas de diversos autores como Cruzeiro Seixas, Fernando Lemos, Mário Cesariny e Manuel Figueira.

A par da Perve Galeria, Portugal está também representado na 11.ª edição da FIG Bilbao, pelo Centro Português de Serigrafia (CPS), com a exposição “Mulheres Saramaguianas”, dedicada ao centenário do nascimento do Nobel da Literatura português José Saramago.

O júri, composto por Daniel Vega, diretor de produção de exposições do Museu Guggenheim, Javier Novo, coordenador da Área de Conservação e Investigação do Museu de Belas Artes de Bilbao, e María Luisa Barrio, responsável pelo Património Histórico-Artístico do BBVA, "decidiu por unanimidade que o stand da Perve Galeria é o que melhor representa o que a feira é e pretende ser", segundo uma comunicação divulgada pela galeria.