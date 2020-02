Phillip Schofield, um dos apresentadores mais populares do Reino Unido, revelou que é gay através das redes sociais. O britânico de 57 anos, que atualmente apresenta programas como "Dancing On Ice" e "This Morning", esteve casado 27 anos com Stephanie Lowe.

"Com a força e o apoio da minha esposa e das minhas filhas, cheguei à conclusão de que sou gay", escreveu o apresentador numa publicação no Instagram. "Isto é algo que causou muitas conversas dolorosas em casa. Sou casado com a Steph há 27 anos e temos duas filhas, a Molly e a Ruby", acrescentou.