Este é um regresso às plateias nacionais, depois da sua estreia, em 2017, na Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, e do recital no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria. Em 2018, Bavota participou no Festival Respira, em Braga.

Atualmente Bruno Bavota edita pela Temporary Residence, tendo saído, entretanto, uma série de álbuns, entre eles, “Re_Cordis”, “Get Lost”, “Apartment Loops“ (volume 01) que apresenta nestes seus recitais em Lisboa e Portalegre, nomeadamente a composição “If Only my Heart were Wide Like The Sea” que faz parte da minissérie “The Young Pope”.