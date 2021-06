A obra foi traduzida por Pedro Branco e Marta Jacinto. "Piranesi vive para explorar a própria casa", onde "às terças e sextas-feiras, recebe a visita de o Outro, que o auxilia no estudo do Grande Conhecimento Secreto. Contudo, começam a surgir estranhas mensagens escritas a giz no pavimento. Há seres novos na Casa. Mas quem são e o que pretendem? São amigos ou trarão a destruição e a loucura como o Outro defende? Textos perdidos têm de ser encontrados. Há segredos que têm de ver a luz do dia", lê-se na apresentação da obra.

O livro foi nomeado, no ano passado, para o The Women's Prize e para o The Costa Novel of the Year.

Susanna Clarke nasceu em Nottingham, em 1959, e é autora de "Jonathan Strange & o Sr. Norrell", obra que vendeu "mais de quatro milhões de exemplares em todo o mundo" e que foi recentemente, adaptada à televisão pela BBC.