Depois de esgotar sete noites no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, Salvador Martinha anunciou três novas datas de espetáculos nos dias 8, 9 e 10 de maio.

A peça “Plim - Passa lá na Agência” tem a produção da agência WSA e é encenada por Rui M. Silva. Para além de Lisboa e Porto, o espetáculo vai passar por Leiria, Guimarães e Aveiro.

A partilhar o palco com Salvador Martinha, em cada peça, está um influencer convidado, "que promete gerar muito conteúdo".

A comédia acompanha o dia a dia da PLIM, uma agência de influencers. "No elenco, criado por Salvador Martinha e João Maria, Plim e o fiel faz tudo, Ron Ron, lutam diariamente para conseguir as melhores campanhas para as suas 48 agenciadas mais chegadas. Para além das conversas por telemóvel com a sua influencer predileta, a Van, assiste-se, do princípio ao fim, à chegada da maior campanha de sempre. Para Van seria um sonho tornado realidade, mas a marca quer uma influencer com mais buzz", resume o comunicado.

NOVAS DATAS Lisboa: 8, 9 e 10 de maio | Teatro Tivoli BBVA

Porto: 10, 11, 12 e 21 e 22 de Abril | Teatro Sá da Bandeira

Leiria: 5 de abril | Teatro José Lúcio da Silva

Guimarães: 15 de abril | Teatro São Mamede CAE

Aveiro: 19 de abril | Teatro Aveirense

Preço dos Bilhetes: dos 18 aos 25 euros