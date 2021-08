"As redes sociais movem-se muito depressa; as pessoas querem destruir-te antes que tenhas oportunidade de crescer a aprender com os teus erros", escreveu o artista.

DaBaby, cujo nome verdadeiro é Jonathan Lyndale Kirk, tem sido fortemente criticado devido aos seus comentários homofóbicos durante uma atuação no festival Rolling Loud Miami. O músico foi também acusado de espalhar desinformação sobre o HIV e de fazer afirmações insultuosas sobre as mulheres. Na noite desta segunda-feira, dia 2 de agosto, na sua conta no Instagram, o músico emitiu um comunicado e pediu desculpa pelos "comentários desinformados sobre o HIV/Sida", frisando que "a educação é importante". "As redes sociais movem-se muito depressa; as pessoas querem destruir-te antes que tenhas oportunidade de crescer a aprender com os teus erros (...) Enquanto alguém que teve de lutar vindo de circunstâncias adversas, ter pessoas que conheço a conspirar contra mim - sabendo que o que eu precisava era de educação - foi desafiante", frisou. "Peço desculpa à comunidade LGBTQ+", acrescentou o artista. Grandes nomes da música, incluindo Elton John, Madonna ou Dua Lipa, criticaram DaBaby nas redes sociais. "A desinformação e a homofobia sobre o HIV não têm lugar na indústria da música. Devemos desfazer o estigma sobre o HIV e não divulgá-lo", disse a Elton John Foundation no Twitter. Perante a onda de críticas, DaBaby pediu desculpas no Instagram, mas foi imediatamente criticado por dizer no seu vídeo que os seus "fãs gays não têm sida" porque "têm classe" e não são "porcos" ou "viciados". Pouco depois, o artista voltou a pedir desculpa, admitindo que foi "insensível", mas que não foi intencional. DaBaby foi nomeado ao Grammy de Gravação do Ano em 2021 por "Rockstar".