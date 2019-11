Numa edição em que o espanhol Alejandro Sanz lidera com oito indicações, e que conta com Anitta e Tiago Iorc na corrida nas principais categorias, os Grammys Latinos 2019 deixaram de fora das principais categorias o reggaeton, um estilo de música que mistura o reggae com hip hop, salsa, funk e música eletrónica.

"Sem reggaeton não há Grammys Latinos", defende a reclamação que vai chegar a Las Vegas juntamente com a imagem de um gramofone (símbolo dos prémios) marcado com um "X" vermelho, que o rapper porto-riquenho Daddy Yankee conseguiu tornar viral nas redes sociais.

Na vigésima edição dos prémios mais importantes da música latina, que decorre em Las Vegas, Alejandro Sanz concorre com oito nomeações.

"Vemos-nos no dia 14 de novembro para celebrar a música", escreveu Sanz no Instagram, confirmando a sua participação na cerimónia, que será apresentada por Ricky Martin e que vai prestar homenagem a Juanes como personalidade do ano.