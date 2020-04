Esta semana, o Ministério da Cultura português anunciou um festival de música para apoiar o setor. O TV Fest arranca esta quinta-feira, 8 de abril, às 22h00, e concertos poderão ser vistos na RTP Play ou no canal 444 (disponível em todos os operadores de televisão por cabo). "Todos os dias, à noite, haverá quatro novos artistas. O festival começa na quinta-feira e convidamos o Júlio Isidro para ser aquele que inaugura o festival", contou Graça Fonseca, ministra da Cultura, à RTP1.

Ricardo Ribeiro, Fernando Tordo, Mariza Liz e Rita Guerra são os primeiros artistas a atuar no TV Fest. O festival deverá decorrer durante um mês e a programação será escolhida pelos artistas que atuarem. Para a iniciativa, o ministério da Cultura disponibilizou um milhão de euros para pagar aos artistas e técnicos que vão participar na iniciativa.

O projeto do Ministério da Cultura não está a agradar a todos e as críticas têm-se multiplicado. Esta quarta-feira foi criada uma petição online onde é pedido o cancelamento do TV Fest - ao início da madrugada desta quinta-feira, a petição somava mais de seis mil assinaturas.

"A realização do TV Fest, no presente estado de emergência, constitui uma ameaça ao ecossistema cultural português que elimina curadores, diretores artísticos, músicos, técnicos e os demais, operando através de um jogo em corrente exclusivo, e de círculo fechado, aos seus participantes artísticos, que desclassifica a participação, representatividade e diversidade de um sector, constituindo uma medida antidemocrática e não inclusiva", frisa a nota que acompanha a petição "Pelo cancelamento imediato do festival TV Fest".