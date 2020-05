O novo álbum dos Pop Dell’Arte, "Transgressio Global", o primeiro da banda com selo Sony Music, chegou esta sexta-feira, dia 29 de maio. Agendado para março, o disco teve a sua edição adiada devido à pandemia da COVID-19, tendo o mesmo acontecido ao seu concerto de apresentação no Grande Auditório do CCB, entretanto reagendado para 8 de outubro.

Além do álbum, a banda revelou o videoclip do segundo single, “The King Of Europe", assinado pelo realizador Carlos Conceição, autor de filmes como "Serpentário", "Coelho Mau" e "Versailles". Segundo a editora, o vídeo conta com a participação da modelo luso-belga Sigrid Vieira, do ator francês Matthieu Charneau e do actor português João Arrais e "retrata, tal como a canção, de forma algo caricatural, alguns políticos da actual União Europeia mais dados a práticas neoliberais e austeritárias".

Veja aqui o vídeo.