Portugal conquistou o 16º lugar na edição deste ano do Festival Eurovisão Júnior, que decorreu este domingo, dia 24 de novembro, em Gliwice, na Polónia. Apesar de ter sido o quarto país com menos votos, os 43 pontos conquistados nas votações online garantiram a Portugal o melhor resultado de sempre.

Este ano, Joana Almeida foi a escolhida para representar Portugal. No palco do concurso, a jovem artista interpretou o tema "Vem Comigo" (Come With Me), uma composição de João Pedro Coimbra, que recebeu zero pontos dos júris nacionais.

Pela segunda vez consecutiva, a Polónia foi a grande vencedora do Festival Eurovisão Júnior, que decorreu naquele país, com uma canção interpretada por Viki Gabor. Em segundo lugar, ficou o representante do Cazaquistão, com "Armanynnan Qalma", interpretada por Yerzhan Machim. Já Melani Garcia, jovem que representou Espanha, conquistou o terceiro lugar com a canção "Marte".