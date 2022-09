A presidência checa convidou artistas de cada um dos 27 países da UE, os quais vão trabalhar durante o dia de quarta-feira, sendo a inauguração no final da tarde, adiantou o artista radicado em Londres.

Inicialmente um mural onde opositores do regime comunista escreviam mensagens, o mural tornou-se um local onde admiradores escreveram ou pintaram tributos ao músico britânico, um dos quatro fundadores dos Beatles, após o homicídio em 1980.

Apesar dos esforços para o remover, o mural continua a ser uma atração turística.

Licenciado em Pintura na Escola Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Hugo Zami completou um mestrado em escultura pelo Royal College of Art em Londres e tem desenvolvido uma obra multifacetada de pintura, escultura, instalação multimédia, performance e arte digital.

Desde 2014 que faz exposições em galerias e espaços institucionais e em 2018 produziu uma escultura pública em Ermioni, na Grécia.

Em 2019 recebeu o prémio do Público no VIA Arts Prize, criado em 2015 pelas embaixadas de Portugal, Espanha e países da América Latina e aberto a artistas residentes no Reino Unido inspirados pela cultura ibero-americana.

A República Checa assumiu a presidência semestral do Conselho da UE em julho até final do ano.