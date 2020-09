O realizador português Nuno Xico foi premiado com o galardão de Melhor Edição nos MTV Video Music Awards, que foram entregues na madrugada de domingo (30 de agosto) para segunda-feira (31 de agosto) em Nova Iorque.

O português venceu o troféu pelo seu trabalho de edição no videoclip de "Mother's Daughter", de Miley Cyrus. Nuno Xico dividiu o trabalho e o galardão de melhor direção de arte com Alexandre Moors.

Os vídeos dos temas "Graveyard" (Halsey), "Can’t Believe the Way We Flow" (James Blake), "Good As Hell" (Lizzo), "A Palé" (Rosalía) e "Blinding Lights" (The Weeknd) também estavam nomeados.

"Cresci a ver os VMAs nos anos 1990, então isto é uma loucura. Obrigado", escreveu o realizador na sua conta no Instagram.

Além do trabalho com Miley Cyrus, Nuno Xico já colaborou, por exemplo, com Madonna e Justin Timberlake.