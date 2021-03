"Trafficked with Mariana van Zeller", o podcast que acompanha a série homónima da jornalista portuguesa na National Geographic, está nomeado na categoria Melhor Podcast de Entrevista, competindo com seis outros títulos.

Neste podcast, que apresenta seis episódios na primeira temporada, Mariana van Zeller entrevista ex-traficantes e pessoas envolvidas nos vários mercados negros que a jornalista aborda na série televisiva.

Com uma duração média de 40 a 50 minutos, os episódios mergulham em histórias difíceis com testemunhos na primeira pessoa, abordando desde o tráfico de opiáceos até ao contrabando de arte.

Na App Store da Apple, o podcast tem centenas de críticas e a classificação máxima de cinco estrelas. Está também disponível noutras plataformas de áudio.

A série "Trafficked with Mariana van Zeller" ("Na Rota do Tráfico com Mariana van Zeller", em português) estreou-se no National Geographic Portugal a 13 de fevereiro e o podcast foi desenhado para acompanhar a produção televisiva, num formato diferente.

De acordo com a Podcast Academy, os vencedores dos Ambies serão anunciados a 16 de maio, numa cerimónia transmitida ao vivo em plataformas como YouTube e Twitch.

"Os Annual Awards for Excellence in Audio, Ambies, celebram a excelência no ‘podcasting’ e homenageiam os ‘podcasts’ como um meio único e pessoal de entretenimento, informação, narração e expressão", descreveu a Academia no site dos prémios, que inicialmente tinham sido denominados "Golden Mics".

São 23 categorias de prémios, tais como "Podcast do Ano", "Melhor ‘Podcast’ de Comédia", "Melhor Apresentador de Podcast" ou "Melhor Argumento Ficção", e a Podcast Academy nomeou 164 programas e indivíduos nesta primeira edição.

Os vencedores serão determinados pelos votos dos membros da Academia, sendo que é possível a quem quiser candidatar-se para fazer parte da organização, mediante um pagamento anual.

Os nomeados para "Podcast do Ano", a categoria de topo, são "Blockbuster: The Story of James Cameron"; "Bunga Bunga" (que conta a ascensão e queda de Silvio Berlusconi); "Chasing Cosby"; "Detours"; "Dirty Diana" (‘podcast’ com Demi Moore); "Dying for Sex"; "For Life: The Podcast"; "Forgotten: Women of Juarez"; "Say Their Name"; e "The Happiness Lab".