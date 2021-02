"Uma viagem exclusiva pelo desconhecido submundo dos mercados negros": este é o ponto de partida de "Na Rota do Tráfico com Mariana Van Zeller", a nova grande aposta do National Geographic. A série da jornalista portuguesa estreia-se a 13 de fevereiro, às 22h30.

Antes do arranque da primeira temporada, o SAPO Mag conversou com Mariana Van Zeller, a primeira portuguesa com programa próprio no canal.

Veja o vídeo:

Na série, a jornalista vai explorar "perigosos meios de tráfico de forma a fornecer um olhar intimista da existência e funcionamento de diferentes comércios clandestinos desde o mundo da droga, às armas e ao dinheiro até ao tráfico de animais", resume o canal.

Durante oito episódios dedicados a diferentes temas, é possível acompanhar a vencedora de um Peabody Award enquanto entra "arriscadamente nas redes do mercado negro e ganha a confiança de quem compra e vende bens e serviços ilícitos". "Exploração sexual e tráfico de animais, cocaína, do fentanil aos esteroides, armas, falsificação de dinheiro e burlas. Mariana desvenda todo o género de economias subterrâneas que se movem e crescem para além do nosso olhar", adianta o National Geographic.