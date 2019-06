Inspirado na música folk e cantado em português, o álbum integra canções como "Império dos porcos", que conta com a colaboração de Miguel Araújo, "De alma despida" e "Alfaiate".

Tatanka é o nome artístico de Pedro Taborda, dá um dos fundadores dos Black Mamba.

A apresentação de "Pouco barulho" está marcada para sexta-feira nas FNAC Chiado e Almada.

No dia 9 atua na Festa da Cereja, no Fundão, no dia 12 no Cinema Passos Manuel (Porto) e no dia 26 no teatro Tivoli, em Lisboa.