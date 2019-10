O premiado já escreveu obras de romance e poesia como a “Parede de Adobo”, “Ao redor dos muros”, “Largo da capella”, “O silêncio solar das manhãs”, “Logo à tarde vai estar frio” ou a “Casa do ser”.

Publicou ainda o trabalho de investigação sobre a etnia cigana “Questões étnicas, questões éticas”.

O prémio no valor de 5.000 euros vai ser entregue no sábado, em Vila Real, no decorrer do Encontro de Escritores Transmontanos e Durienses.

O prémio, instituído em 2011, já foi atribuído a Amadeu Baptista, Daniel Gonçalves e Nuno de Figueiredo.

Em 2015, segundo Eugénia Almeida, o júri deliberou não atribuir o galardão, “por manifesta falta de qualidade dos originais apresentados a concurso”.

António Cabral (1931-2007) foi autor de mais de duas dezenas de títulos nas áreas da poesia, dramaturgia, do romance e do conto, tendo ainda desenvolvido trabalhos de investigação na área dos jogos populares e pedagogia do jogo.

Escreveu, entre outros, "A mulher e a cobra", "O mar e as águias", "Falo-vos da montanha", "A flor e as palavras", "Poemas durienses"", "O Orfeu rebelde", "Aqui. Douro", "Os jogos populares e o ensino", "Novos poemas durienses", "Ouve-se um rumor" ou "Entre quem é".

António Cabral, licenciado em Filosofia pela Universidade do Porto, foi professor, fundou o Centro Cultural Regional de Vila Real, as revistas Setentrião e Tellus e o jornal Nordeste Cultural.