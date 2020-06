Marcelo Rebelo de Sousa fez este elogio na cerimónia de entrega do Prémio Pessoa 2019 a Tiago Rodrigues, que ao contrário do que é habitual, devido à pandemia de COVID-19, decorreu em formato restrito, no Palácio da Cidadela, em Cascais, registada e divulgada pela SIC e pelo Expresso.

No seu discurso, o chefe de Estado louvou a forma como "o jovem Tiago Rodrigues tem congregado esforços e ideias com uma ideal central ela própria: que o teatro seja visto como fundamental na vida comunitária", considerando que "nisso há um empenho político e social - não é neutral, é envolvido, é empenhado em termos políticos".

"Num momento em que o teatro timidamente vai recomeçar a fazer parte do nosso quotidiano depois de uma longuíssima paragem forçada - porque estes três meses pareceram-nos a todos três décadas - saúdo o gesto lúcido dos jurados do Prémio Pessoa, felicito o jovem premiado e reitero o desejo e a urgência de nos reencontrarmos", acrescentou.