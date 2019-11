Os prémios, nas categorias Música, Património Cultural e Biodiversidade são atribuídos pelo Festival homónimo, e serão entregues no próximo dia 30, no Centro Cultural de Campo Maior, no Alto Alentejo.

Cada distinguido recebe uma peça de autoria da artista plástica Tânia Gil. Na cerimónia de entrega está prevista a atuação de Carmen Liñares, acompanhada à guitarra flamenca por seu filho, Eduardo Espin Pacheco.

“O conceito do prémio radica na ideia de juntar as três valências do Festival Terras Sem Sombra: a música, o património e a biodiversidade, salientando contributos importantes nestas áreas. É uma forma de dar ao evento um encerramento agregador. Este ano dá-se o alargamento da iniciativa a Cabo verde, um país com o qual Portugal mantém grandes afinidades. Acresce a aproximação a Espanha”, disse à agência Lusa António Ressano Garcia Lamas, presidente do Conselho de Curadores do festival.

Carmen Liñares, de 68 anos, vence na categoria Música, e é apresentada como “uma lenda viva” do flamenco, “referência para toda uma geração de artistas espanhóis”, tendo atuado com diversas orquestras sinfónicas.