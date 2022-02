A organização disse hoje, em comunicado, que o Basilar se vai centrar no techno e suas variantes e “surge da vontade de juntar toda uma comunidade de artistas e seguidores do género, apresentando alguns dos nomes impulsionadores da cena nacional e internacional que partilham os mesmo valores e visão sobre a música de dança”.

Durante quatro dias vão passar pelo festival artistas nacionais e internacionais como Tauer (na foto acima) e Esoteric, mentores do Basilar e figuras ligadas à cena 'underground' nacional, bem como SYNC., projeto partilhado por Atom™ e Peter Van Hoesen, que “conduz o público numa viagem concebida em forma de performance musical híbrida em tempo real, numa das suas raras aparições ao vivo”.

Anunciados foram também os nomes de Dasha Rush, Silent Servant, Freddy K, Temudo, Nørbak, Deniro, Don Williams b2b Rifts, Shinedoe, Unkle Fon, Montero, Enkō e Amulador.

A realizar-se junto à barragem dos Pisões – do Alto Rabagão -, no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real, o Basilar, segundo os promotores, “pretende entrar em diálogo com o meio de forma não intrusiva, com preocupações a nível de sustentabilidade e estruturas, criando uma verdadeira experiência imersiva de que todos farão parte”.

A lotação do festival é limitada a 1000 participantes e no espaço será disponibilizada uma área de campismo, ‘glamping’, parqueamento de autocaravanas e restauração.

A organização vai também assegurar um serviço de transportes a partir do Porto, Braga e outras localidades a confirmar, com ligação ao festival.

O Basilar Festival vai ser promovido nas cidades de Lisboa, Porto e Madrid (Espanha) e, até setembro, divulgará um conjunto de vídeo streamings, gravados na barragem dos Pisões, com atuação de alguns dos artistas que integram o seu cartaz.